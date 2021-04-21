Зарабатывает $1 млн, а забивает на все 5: как Капризов влюбил в себя американцев

Дебютный сезон у Долларового Кирилла, как называют Капризова болельщики "Миннесоты Уайлд" и партнёры по команде, складывается лучше и не придумаешь. Хотя, сказать по правде, никто особо и не сомневался, что талантливый нападающий сможет громко заявить о себе в НХЛ, а его мастерство и голевое чутьё непременно помогут "Миннесоте" пободаться за Кубок Стэнли. Но мало кто мог предположить, что уже в первый свой год в лиге избранных Кирилл начнёт рушить один за одним рекорды клуба.

На адаптацию в Америке и новом коллективе много времени у россиянина не ушло, а первую планку для дебютантов команды Капризов обновил уже в стартовой игре за "дикарей", заработав в ней три очка (две голевые передачи и победный гол в овертайме "Лос-Анджелесу"). Вот тогда и стало окончательно понятно, что Национальная хоккейная лига на одну звезду стала богаче, а самого Кирилла ждёт яркое и безбедное будущее на американско-канадском льду.

Фото © Twitter "Minnesota Wild"

Ну и понеслось... 18 заброшенных шайб и 19 результативных пасов за 44 матча сделали Кирилла лучшим новичком-бомбардиром за всю историю команды. Помимо этого россиянин стал первым дебютантом в "Миннесоте", кому удалось набрать очки в трёх стартовых играх регулярки. И это ещё не всё! 23-летний нападающий — единственный среди новичков "дикарей", кто смог в трёх матчах чемпионата выбить по три балла за игру.

В каждой встрече Кирилл показывает что-то интересное. Это очень особенный хоккеист. Думаю, нам придётся привыкать к этим вещам Дин Эвасон главный тренер "Миннесоты Уайлд"

Без преувеличений, Капризов вдохнул в "дикарей" новую жизнь. С его приездом нападение "Миннесоты" получило хоккеиста, способного не только креативить в атаке и выбирать правильную позицию, но и продавить соперника, где это необходимо, чего так не хватало тому же Никите Гусеву в "Нью-Джерси". Да и в обороне Кирилл особо не косячит, а действует достаточно грамотно и уверенно.

В связи с этим фанаты "Уайлд", для которых простой российский парень стал настоящим любимцем, не без причины забеспокоились: а не захочет ли форвард сменить команду, когда его контракт новичка с "дикарями" истечёт и через три года он станет свободным агентом? Сейчас годовая зарплата игрока составляет $925 тысяч (+ бонусы), но всем понятно, что своей игрой Кирилл обеспечил себе значительную прибавку к окладу на последующие сезоны, если не в "Миннесоте", то в другом клубе лиги уж точно. Поэтому неудивительно, что поклонники страстно призывают боссов клуба не скупиться на жалованье россиянину и договориться с ним уже сейчас о долгосрочном сотрудничестве.

Фото © NHL. com

Этот русский заработает за этот сезон $1 млн, а играет на все 5.

Не зря мы его столько ждали. И почему он раньше не приехал?

Как же здорово, что этот парень оказался в нашей команде!

Дайте ему хороший контракт, иначе этот монстр в будущем будет отгружать шайбы в наши ворота.

Вау, как же он крут! И ведь этот русский станет ещё лучше.

Его нужно переподписывать, не думая.

Он собирается все рекорды "Миннесоты" переписать?

Конечно же, генменеджер "Уайлд" Билл Герин прекрасно понимает, какой бриллиант находится в его руках. И после стольких лет ожиданий, пока Кирилл трудился в ЦСКА, и такого крутого дебюта хоккеиста в НХЛ он приложит максимум усилий, чтобы сохранить игрока на более долгий срок.

Так на какой же новый контракт Кирилл вправе рассчитывать от "дикарей"? Он точно не будет коротким — шесть, семь лет самое то. Наверняка и сумма заработанных по нему денег будет сравнима с талантом россиянина — в районе $ 6–7 млн. "Миннесота" постарается не повторить ошибку, которую однажды допустили менеджеры "Чикаго", отпустив (обменяв) Панарина в "Коламбус". Всем известно, какой статус имеет сейчас Артемий — самый высокооплачиваемый российский хоккеист за всю историю НХЛ (почти $12 млн в год). Кто знает, возможно, прозвище Долларовый Кирилл, которое в шутку дали игроки "Миннесоты" Капризову, окажется пророческим и в обозримом будущем нападающий займёт место Хлебушка в топ-списке российских хоккеистов с самыми высокими зарплатами.

Авторы