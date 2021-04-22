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Депутат Госдумы назвал "уничтожение России" истинной целью руководства западных соцсетей

Ранее Instagram удалил видеоролик с российским парламентарием, поющим гимн РФ.

22 апреля 2021, 13:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Настоящей целью западных соцсетей, в частности "Фейсбука" и "Инстаграма", которые блокируют патриотический контент, является "уничтожение России". Об этом РИА "ФАН" заявил депутат Госдумы, лидер Народно-освободительного движения Евгений Фёдоров.

Недавно социальная сеть "Инстаграм", принадлежащая компании "Фейсбук", ввела ограничения на видеопубликации пользователей, которые содержат в себе фрагменты государственного гимна РФ. После этого Роскомнадзор потребовал от руководства "Инстаграма" отменить данное решение, подчеркнув, что гимн и другие государственные символы не являются объектами авторского права. В ведомстве также указали, что подобная политика оскорбляет россиян.

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Фёдоров выразил уверенность, что компания "Фейсбук" ограничила российский патриотический контент отнюдь не из-за авторских прав. По его мнению, этот демарш является исключительно политическим шагом.

"Эта соцсеть имеет своих политтехнологов и проводит планомерную цензуру не только у нас, но и в США. Мы все видели, как блокировались аккаунты, связанные с Трампом. В нашем же случае отлично прослеживается именно политическая составляющая данного решения "Фейсбука". Там считают, что Россия не суверенная страна, поэтому её флаги, гимны и другие атрибуты носят "местечковый" характер", — пояснил депутат.
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При этом парламентарий подчеркнул, что целью руководства компании было даже не оскорбление граждан РФ, а "уничтожение России". Он также отметил, что герб, флаг и гимн — это не что иное, как символы объединения народа и его духовных скреп.

"Поэтому нет ничего удивительного в том, что Запад активно борется с тем, что нас всех делает единой нацией", — заключил Фёдоров.
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Как ранее уже писал Лайф, Instagram удалил видео с поющим гимн России депутатом Амазасбом Эйрияном. Парламентарий пытался пожаловаться на решение соцсети, но не смог, после чего обратился за помощью в Роскомнадзор. Ведомство в свою очередь потребовало снять ограничения. Там назвали недопустимой ситуацию, когда в соцсети блокируют материалы, где звучит мелодия — госсимвол России.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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