Врач перечислила случаи, когда дети тяжело переносят ковид

В России все случаи тяжёлого течения коронавирусной инфекции у детей были связаны с какими-либо сопутствующими заболеваниями. Об этом заявила врач-педиатр Аэлита Бирюкова.

"Все тяжёлые формы у детей, которые есть в России, — это состояния с определённым фоном и дети в реанимации. Если у ребёнка тяжёлая сердечно-сосудистая недостаточность или постоперационное состояние и ещё плюс к этому CoViD-19, то ситуация утяжеляется", — пояснила специалист в интервью радио Sputnik.

Несмотря на то что большинство детей всё-таки легко переносят ковид, педиатры не исключают, что некоторых несовершеннолетних начнут вакцинировать. Однако, по словам Бирюковой, пока такой вопрос на повестке дня не стоит.

"Возможно, будет вакцинация скомпрометированных детей, то есть тех, у кого есть сахарный диабет, ожирение или тяжёлые сопутствующие заболевания", — добавила врач.

Ранее врачи заявили, что у переболевших коронавирусом могут отмирать раковые клетки. Дело в том, что алгоритм борьбы организма с этой инфекцией схож с искусственной стимуляцией иммунитета при онкологии.

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