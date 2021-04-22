Forbes представил список богатейших россиян, 13 предпринимателей попали в него впервые

Российская версия журнала Forbes составила ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов РФ, в который вошло 200 предпринимателей. При этом 13 из них попали в список впервые.

Первую строчку занял владелец "Северстали" Алексей Мордашов, состояние которого оценивается изданием в 29,1 миллиарда долларов. А владелец "Норникеля" Владимир Потанин, который в прошлом году был лидером рейтинга, опустился на вторую строчку. Он заработал 27 миллиардов долларов. Топ-3 замкнул владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (26,2 миллиарда долларов).

Следующие строчки заняли генеральный директор "ЛУКойла" Вагит Алекперов и председатель правления ПАО "Новатэк", председатель совета директоров и крупнейший акционер холдинга "Сибур" Леонид Михельсон. Их состояние оценивается в 24,9 миллиарда долларов.

Впервые в топ-10 списка вошёл основатель Telegram Павел Дуров. Он оказался на девятой строчке с состоянием 17,2 миллиарда долларов. В прошлом году Дуров занимал 30-е место.

А 13 российских бизнесменов попали в рейтинг в первый раз. Их совокупное состояние оценивается в 29,6 миллиарда долларов. Самым богатым из них стал экс-директор Yota Денис Свердлов, которому принадлежит 76% акций компании по производству электромобилей Arrival. Он расположился на 17-й строчке общего рейтинга, а его состояние журнал оценил в 10,6 миллиарда долларов.

Ранее Forbes составил список российских миллиардеров-холостяков. Некоторые из этих бизнесменов уже были в браке и имеют детей.

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