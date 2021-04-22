Российский посол в Праге прибыл в МИД Чехии

Посол России в Чехии Александр Змеевский прибыл сегодня, 22 апреля, в МИД республики, где состоится его встреча с представителями руководства внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает ТАСС .

Предполагается, что беседа будет посвящена вопросу кризиса в российско-чешских отношениях. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "чешская дипломатия пошла на манёвр", видимо, услышав вчерашние заявления российского дипведомства.

"Чешская дипломатия пошла на манёвр. Видимо, услышав наши вчерашние заявления о том, что разговор будет продолжен МИД с послом Чехии, решила поговорить с нашим послом в Праге до этой встречи. Главное, чтобы, идя на манёвр, Прага не зашла в пике", — отметила она.