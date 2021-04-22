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Категорий: 18

Российский посол в Праге прибыл в МИД Чехии

Предполагается, что его беседа с главой внешнеполитического ведомства будет посвящена вопросу кризиса в отношениях двух столиц.

22 апреля 2021, 13:13
<p>Посол РФ в Чехии Александр Змеевский. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Посол РФ в Чехии Александр Змеевский. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Посол России в Чехии Александр Змеевский прибыл сегодня, 22 апреля, в МИД республики, где состоится его встреча с представителями руководства внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

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Предполагается, что беседа будет посвящена вопросу кризиса в российско-чешских отношениях. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "чешская дипломатия пошла на манёвр", видимо, услышав вчерашние заявления российского дипведомства.

"Чешская дипломатия пошла на манёвр. Видимо, услышав наши вчерашние заявления о том, что разговор будет продолжен МИД с послом Чехии, решила поговорить с нашим послом в Праге до этой встречи. Главное, чтобы, идя на манёвр, Прага не зашла в пике", — отметила она.

Песков назвал ситуацию вокруг российских дипломатов в Чехии истерикой

Песков назвал ситуацию вокруг российских дипломатов в Чехии истерикой

Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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