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В МИД Чехии заявили о высылке 63 сотрудников Посольства РФ

Российские дипломаты обязаны покинуть государство вместе с членами семьи.

22 апреля 2021, 16:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Чехии заявили, что 63 сотрудника Посольства РФ в Праге должны покинуть страну. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, выступая по Чешскому телевидению.

"Речь идёт о 63 сотрудниках российского посольства, которые [покинут Чехию] с членами семей", — сказал глава МИД.

Премьер-министр Чехии указал на заинтересованность Праги в корректных отношениях с Москвой

Премьер-министр Чехии указал на заинтересованность Праги в корректных отношениях с Москвой

Как ранее уже писал Лайф, Чехия объявила о решении сократить штат российского посольства в Праге. На то, чтобы вернуть своих дипломатов, Москве предоставлено время до конца мая.

Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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