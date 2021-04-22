В МИД Чехии заявили о высылке 63 сотрудников Посольства РФ
Российские дипломаты обязаны покинуть государство вместе с членами семьи.
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Власти Чехии заявили, что 63 сотрудника Посольства РФ в Праге должны покинуть страну. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, выступая по Чешскому телевидению.
"Речь идёт о 63 сотрудниках российского посольства, которые [покинут Чехию] с членами семей", — сказал глава МИД.
Как ранее уже писал Лайф, Чехия объявила о решении сократить штат российского посольства в Праге. На то, чтобы вернуть своих дипломатов, Москве предоставлено время до конца мая.
Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.
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