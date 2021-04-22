В МИД Чехии заявили о высылке 63 сотрудников Посольства РФ

Власти Чехии заявили, что 63 сотрудника Посольства РФ в Праге должны покинуть страну. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, выступая по Чешскому телевидению.

"Речь идёт о 63 сотрудниках российского посольства, которые [покинут Чехию] с членами семей", — сказал глава МИД.

Как ранее уже писал Лайф, Чехия объявила о решении сократить штат российского посольства в Праге. На то, чтобы вернуть своих дипломатов, Москве предоставлено время до конца мая.

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