Россия потребовала сократить число сотрудников Посольства Чехии в Москве
При этом посол республики Витезслав Пивонька пока остаётся работать в российской столице.
Фото © ТАСС / АР / YURI KOCHETKOV
Российская сторона передала послу Чехии Витезславу Пивоньке требование сократить число сотрудников чешского диппредставительства в Москве и указала на своё право принять дальнейшие меры в случае продолжения антироссийской кампании Праги. Об этом сообщила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав Посольства Чехии в Москве с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Послу сказано, что оставляем за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии", — говорится в её комментарии.
Ранее сам Пивонька сообщил, что пока остаётся работать в Москве. Он выразил надежду на дальнейшие встречи с российской стороной для решения насущных проблем и подчеркнул, что процесс будет длительным.
Напомним, что 17 апреля Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Позже Прага не исключила высылки ещё 60 российских дипломатов. Это произойдёт, если до полудня 22 апреля Москва не вернёт на свои места в дипломатическое представительство всех высланных из РФ сотрудников чешского посольства.
В МИД РФ назвали недопустимым ультимативный тон Чехии в отношении Москвы. Той же позиции придерживались и в Кремле: Песков охарактеризовал общение с Москвой в стилистике требований как бесперспективное.
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