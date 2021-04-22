"Ответ не заставит себя ждать": Захарова заявила, что Прага встала на путь разрушения отношений с Москвой
Чешский посол сегодня вновь посетил МИД России. Пока он продолжит свою работу в столице.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
В данный момент Чехия встала на путь разрушения отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На тот момент, в котором мы сейчас находимся, Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать", — отметила дипломат, комментируя последние заявления Праги о высылке российских дипломатов.
Тем временем на фоне обострения отношений между странами чешский посол Витезслав Пивонька посетил МИД России. Дипломат сообщил, что пока остаётся работать в Москве. Пивонька выразил надежду на дальнейшие встречи с российской стороной для решения насущных проблем. Он подчеркнул, что процесс будет длительным.
Ранее Чехия приняла решение сократить число представителей Посольства России в Праге до уровня количества сотрудников дипмиссии республики в Москве. По словам главы чешского МИД Якуба Кулганека, Москве предоставлено время до конца мая на то, чтобы вернуть своих дипломатов.
Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.
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