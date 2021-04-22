"Ответ не заставит себя ждать": Захарова заявила, что Прага встала на путь разрушения отношений с Москвой

В данный момент Чехия встала на путь разрушения отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На тот момент, в котором мы сейчас находимся, Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать", — отметила дипломат, комментируя последние заявления Праги о высылке российских дипломатов.

Тем временем на фоне обострения отношений между странами чешский посол Витезслав Пивонька посетил МИД России. Дипломат сообщил, что пока остаётся работать в Москве. Пивонька выразил надежду на дальнейшие встречи с российской стороной для решения насущных проблем. Он подчеркнул, что процесс будет длительным.

Ранее Чехия приняла решение сократить число представителей Посольства России в Праге до уровня количества сотрудников дипмиссии республики в Москве. По словам главы чешского МИД Якуба Кулганека, Москве предоставлено время до конца мая на то, чтобы вернуть своих дипломатов.

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