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"Ответ не заставит себя ждать": Захарова заявила, что Прага встала на путь разрушения отношений с Москвой

Чешский посол сегодня вновь посетил МИД России. Пока он продолжит свою работу в столице.

22 апреля 2021, 14:48
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

В данный момент Чехия встала на путь разрушения отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На тот момент, в котором мы сейчас находимся, Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать", — отметила дипломат, комментируя последние заявления Праги о высылке российских дипломатов.

Российский посол в Праге прибыл в МИД Чехии

Российский посол в Праге прибыл в МИД Чехии

Тем временем на фоне обострения отношений между странами чешский посол Витезслав Пивонька посетил МИД России. Дипломат сообщил, что пока остаётся работать в Москве. Пивонька выразил надежду на дальнейшие встречи с российской стороной для решения насущных проблем. Он подчеркнул, что процесс будет длительным.

Ранее Чехия приняла решение сократить число представителей Посольства России в Праге до уровня количества сотрудников дипмиссии республики в Москве. По словам главы чешского МИД Якуба Кулганека, Москве предоставлено время до конца мая на то, чтобы вернуть своих дипломатов.

В МИД РФ назвали недопустимым ультимативный тон Чехии в отношении Москвы

В МИД РФ назвали недопустимым ультимативный тон Чехии в отношении Москвы

Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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