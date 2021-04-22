СБУ похвасталась задержанием "агента ФСБ" под Житомиром — видео

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Житомирской области "агента ФСБ", который якобы собирал данные о воинских частях в регионе. По данным офиса генерального прокурора страны, злоумышленник из города Бердичева, действуя из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с представителем российской спецслужбы и выполнял полученные от него инструкции.

"Он фотографировал территорию, здания военных объектов, автотранспорт, расположение камер видеонаблюдения и слепых зон, систему охраны, а также собирал частную информацию о военнослужащих и их семьях", — утверждает Генпрокуратура.

СБУ уточняет, что по месту жительства задержанного провели обыски, в ходе которых были изъяты предметы и документы, якобы свидетельствующие о его незаконной деятельности. "Агенту ФСБ" сообщили о подозрении в совершении государственной измены, сегодня его должны арестовать.

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