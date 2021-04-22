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СБУ похвасталась задержанием "агента ФСБ" под Житомиром — видео

В Киеве сообщают, что "российские кураторы" поручили своему подопечному провести видеосъёмку двух военных объектов, собрать информацию об их руководящем составе и установить места жительства военнослужащих.

22 апреля 2021, 14:45
<p>Скриншот из малоинформативной оперативной съемки СБУ © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NfzfL6haai0&t=9s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube</a> </p>

Скриншот из малоинформативной оперативной съемки СБУ © YouTube

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Житомирской области "агента ФСБ", который якобы собирал данные о воинских частях в регионе. По данным офиса генерального прокурора страны, злоумышленник из города Бердичева, действуя из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с представителем российской спецслужбы и выполнял полученные от него инструкции.

"Он фотографировал территорию, здания военных объектов, автотранспорт, расположение камер видеонаблюдения и слепых зон, систему охраны, а также собирал частную информацию о военнослужащих и их семьях", утверждает Генпрокуратура.

СБУ уточняет, что по месту жительства задержанного провели обыски, в ходе которых были изъяты предметы и документы, якобы свидетельствующие о его незаконной деятельности. "Агенту ФСБ" сообщили о подозрении в совершении государственной измены, сегодня его должны арестовать.

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В начале апреля Лайф сообщал о предотвращении ФСБ теракта на Ставрополье. В регионе были задержаны сторонник террористов и трое его сообщников, которые причастны к финансированию боевиков в Сирии. А ранее в четверг в Севастополе задержан гражданин России, который, как предполагают силовики, передавал украинской военной разведке секретные данные о деятельности Черноморского флота.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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