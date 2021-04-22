"Ворона каркала, ногами шаркала": Алиса Вокс ответила Шнуру на слова о писклявом голосе
Экс-солистка "Ленинграда" отметила, что единственный участник группировки, чья карьера не задалась после ухода из коллектива, — сам Сергей.
Алиса Вокс. Фото © Instagram / alisavox
Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс ответила на слова музыканта Сергея Шнурова, который ранее в интервью заявил, что у певицы писклявый голос. Артист также отметил, что бывшие участницы группы не добились успехов в карьере, так как у них нет своих песен. Исполнительница отметила, что в данной ситуации ровным счётом не на что реагировать.
"Ворона каркала, ногами шаркала. Единственный человек, чья карьера не задалась после "Ленинграда", — это он сам", — сказала Вокс Лайфу.
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Ранее Лайф рассказывал, что лидер группы "Моральный кодекс" отказался считать Шнурова музыкантом. По мнению Сергея Мазаева, его коллеге не довелось "погрузиться в музыкальный мир по-настоящему".
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