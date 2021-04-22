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"Ворона каркала, ногами шаркала": Алиса Вокс ответила Шнуру на слова о писклявом голосе

Экс-солистка "Ленинграда" отметила, что единственный участник группировки, чья карьера не задалась после ухода из коллектива, — сам Сергей.

22 апреля 2021, 14:36
<p>Алиса Вокс. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/alisavox/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alisavox</a></p>

Алиса Вокс. Фото © Instagram / alisavox

Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс ответила на слова музыканта Сергея Шнурова, который ранее в интервью заявил, что у певицы писклявый голос. Артист также отметил, что бывшие участницы группы не добились успехов в карьере, так как у них нет своих песен. Исполнительница отметила, что в данной ситуации ровным счётом не на что реагировать.

"Ворона каркала, ногами шаркала. Единственный человек, чья карьера не задалась после "Ленинграда", — это он сам", — сказала Вокс Лайфу.

"Два откровенно глупых вопроса". Экс-солистка "Ленинграда" раскритиковала появление Шнурова на пресс-конференции Путина

"Два откровенно глупых вопроса". Экс-солистка "Ленинграда" раскритиковала появление Шнурова на пресс-конференции Путина

Ранее Лайф рассказывал, что лидер группы "Моральный кодекс" отказался считать Шнурова музыкантом. По мнению Сергея Мазаева, его коллеге не довелось "погрузиться в музыкальный мир по-настоящему".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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