"Ворона каркала, ногами шаркала": Алиса Вокс ответила Шнуру на слова о писклявом голосе

Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс ответила на слова музыканта Сергея Шнурова, который ранее в интервью заявил, что у певицы писклявый голос. Артист также отметил, что бывшие участницы группы не добились успехов в карьере, так как у них нет своих песен. Исполнительница отметила, что в данной ситуации ровным счётом не на что реагировать.