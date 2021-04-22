Участницу "Холостяка" нашли на проверенном сайте эскортниц, где её расценки доходят до 3 млн рублей

26-летняя модель из Санкт-Петербурга Кристина Романова в числе других девушек борется в восьмом сезоне шоу "Холостяк" за сердце Тимати. Однако в своих многочисленных интервью девушка совершенно забыла упомянуть, что ищет не только мужа, но и спонсора — на сайте эскорт-услуг. В соцсетях зрители шоу провели настоящее расследование и выяснили, что работа модели у Кристины не единственная.

Фото © cinderella-escorts.com

В анкете на сайте указано, что Кэсси — псевдоним девушки — хоть располагается в Санкт-Петербурге, готова работать по всему миру. Голубоглазая блондинка с натуральной грудью ищет себе мужа, папочку или спонсора, от которых она ожидает 20 тыс. евро (1,8 млн рублей) ежемесячно. Для менее серьёзных и богатых клиентов есть другие расценки: час времени Кристины обойдётся в тысячу евро (91 тыс. рублей), сутки — в шесть (547 тыс. рублей), неделя — в 18 (1,6 млн), а две — в 35 (около 3,2 млн).

Фото © Instagram / kristina.romnva

В интервью во время съёмок "Холостяка" девушка призналась, что сильно не надеется на успех операции. Ведь, по её словам, она довольно скромная и тихая, не любит навязываться, а это в такого рода шоу совсем неудобные качества. "На съёмках я чувствовала симпатию Тимура ко мне. И не только я, но и другие девушки. Поэтому они меня невзлюбили уже с первых минут", — отмечает Кристина.

Фото © Instagram / kristina.romnva

И действительно, когда на общей вечеринке модель появилась в платье с глубоким вырезом, Тимати не единожды за выпуск делал комплименты её внешности. Судя по "Инстаграму", Кристина не боится появляться на публике в откровенных нарядах и выкладывать фото в обнажённом виде для своих подписчиков. Зрители "Холостяка" двояко относятся к такой раскрепощённости, однако рэпер от девушки в восторге. "По ощущениям у неё больше женской энергии", — признался Тимати на шоу.

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