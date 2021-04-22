На пляже нашли огромный скелет длиною 11 м, и охотники за лох-несским чудовищем уже знают, чей он

Недавно сестра пользовательницы "Твиттера" PollyRose91 переехала на шотландский остров Саут-Уист. Но уже скоро восторг от нового дома и района сменился животным ужасом. Всё потому, что обычная утренняя прогулка с собакой по пляжу закончилась жутким открытием. Среди песка они нашли кости огромного размера.

Моя сестра недавно переехала в Саут-Уист и нашла этот скелет. Кто-нибудь может помочь узнать, что это такое? Золотистый ретривер предоставлен для сравнения PollyRose91

Фото © Twitter / PollyRose91

Пост Полии мигом завирусился. Больше 17 тысяч лайков и сотни комментариев, которые заполонили любители теорий заговоров. Пока кто-то пытался рассказать, что это просто хвост кашалота, они продолжали утверждать, что скелет принадлежит двоюродному брату Несси. Впрочем, были и другие, нисколько не скучнее варианты. К примеру, некоторые уверены, что это хвост динозавра, пишет Daily Star.

Фото © Twitter / PollyRose91

Вскоре в комментариях появились люди более осведомлённые и, прикрепив доказательства, заявили, что хвост всё-таки принадлежал кашалоту. Останки вымыло на берег в марте 2020 года, так что даже не все жители острова успели изучить их. Несмотря на то что они лежат больше года, судя по комментариям, они всё ещё сильно пахнут разлагающейся плотью.

Недавно я впервые зашёл посмотреть на это. Длинная "конструкция" в длину около 11 метров. На костях ещё осталось немного плоти, так что до сих пор пахнет Uist Sea Tours