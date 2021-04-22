Участница "Холостяка", которая покорила Тимати на Мальдивах, показала своё дряблое тело до спорта
Девушка приобрела совершенные формы благодаря усердной работе, однако раньше её фигура была далека от модельной.
22-летняя модель Мария Вебер, которую сочли фавориткой Тимати на шоу "Холостяк", ведёт инстаграм, где выкладывает идеальные фото. Внешность девушки действительно способна взволновать сердце не одного парня. Но теперь брюнетка раскрыла, что не всегда могла похвастаться рельефным прессом.
Модель по просьбам подписчиков показала в сториз, как выглядела до того, как начала заниматься спортом. На кадрах видно, что у девушки был немного дряблый живот, а талия не была такой тонкой. Мария призналась, что не знает, сколько сейчас весит. Добившись хороших результатов, она перестала следить за килограммами.
Также девушка раскрыла ещё один секрет, когда юзеры поинтересовались, была ли она замужем. По словам Марии, она ещё не связывала себя узами брака, но часто носит кольцо на безымянном пальце, чтобы избежать повышенного внимания со стороны парней — те слишком часто пытаются с ней познакомиться. "Хотя в последнее время мужчин даже это не останавливает", — добавила брюнетка немного кокетства в разговор.
Как указано на странице шоу "Холостяк", Мария родом из Сочи и замужем действительно не была. Девушка занимается танцами на пилоне, пишет стихи и прозу и даже выпустила свою книгу — ещё в 13 лет. Она любит лыжи, скалолазание, банджи-джампинг и сёрфинг — ради последнего она даже отправилась с Тимати на Мальдивы. После этого появились слухи, что у пары роман, однако модель и музыкант не спешили их подтверждать. Тем не менее пользователи не могли не заметить, что Мария как две капли воды похожа на бывшую возлюбленную рэпера Анастасию Решетову.