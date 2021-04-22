Участница "Холостяка", которая покорила Тимати на Мальдивах, показала своё дряблое тело до спорта

22-летняя модель Мария Вебер, которую сочли фавориткой Тимати на шоу "Холостяк", ведёт инстаграм, где выкладывает идеальные фото. Внешность девушки действительно способна взволновать сердце не одного парня. Но теперь брюнетка раскрыла, что не всегда могла похвастаться рельефным прессом.

Фото © Instagram / vebermariia

Модель по просьбам подписчиков показала в сториз, как выглядела до того, как начала заниматься спортом. На кадрах видно, что у девушки был немного дряблый живот, а талия не была такой тонкой. Мария призналась, что не знает, сколько сейчас весит. Добившись хороших результатов, она перестала следить за килограммами.

Фото © Instagram / vebermariia

Также девушка раскрыла ещё один секрет, когда юзеры поинтересовались, была ли она замужем. По словам Марии, она ещё не связывала себя узами брака, но часто носит кольцо на безымянном пальце, чтобы избежать повышенного внимания со стороны парней — те слишком часто пытаются с ней познакомиться. "Хотя в последнее время мужчин даже это не останавливает", — добавила брюнетка немного кокетства в разговор.

Фото © Instagram / vebermariia