Блогерша с красивым лицом, но телом 53-летнего клерка доказала, что в Сети обманывать легче некуда

Японец zaitaku_iyada буквально создал себе новую личность. Благо в наше время для этого многого не нужно — достаточно скачать FaceApp. Так мужчина и поступил. С помощью нейросети он обрабатывает каждое своё селфи и публикует в соцсети фотографии знойной красотки. Зачем? Просто блогеру нравится процесс.

Мне уже за 50, и обычно я работаю из дома. Я пристрастился к FaceApp и теперь публикую селфи с красивой обработкой zaitaku_iyada

Фото © Twitter / zaitaku_iyada

Зайдя на страницу zaitaku_iyada в Twitter или Instagram, сложно понять, что тут есть какой-то подвох. Хотя старые подписчики всё прекрасно знают. Мужчина обрабатывает лицо, но его непропорционально большое тело иногда разрушает всю иллюзию, которую с трудом создал FaceApp. Своё лицо японец не показывает, но представить, как он выглядит, можно. Для этого он иногда оставляет подсказки в зеркалах.

Фото © Twitter / zaitaku_iyada

Так получается, что спереди зрителю улыбается миловидная работница офиса, а в отражении виден мужчина средних лет в теле. Но, если подписчики zaitaku_iyada любят его за этот странноватый юмор, остальные люди относятся к подобным шуткам довольно агрессивно, пишет Oddity Central.

Спасибо за ваш труд tennen_naa

Красиво и мило как никогда! butterfly_0034

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