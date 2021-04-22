Стюардесса раскрыла, почему экипаж так внимательно смотрит на пассажиров, и это дело жизни и смерти

Стюардесса, а по совместительству и тикток-блогерша Кэт Камалани недавно опубликовала ролик, который увидели сотни тысяч человек. Неудивительно: видео раскрывает ответ на вопрос, почему при входе в самолёт каждого пассажира осматривают с головы до ног. Явно дело не в безопасности — подозрительный человек до самолёта бы не дошёл. Оказалось, всё намного интереснее.

Итак, когда вы подходите к самолёту и видите счастливое улыбающееся лицо бортпроводника, на самом деле в этот момент мы осматриваем вас с головы до ног. Среди пассажиров мы ищем ТСЛ (ABP) — трудоспособных людей (able-bodied people). Это люди, которые смогут помочь нам в экстренных случаях Кэт Камалани

Кадры из видео © TikTok / katkamalani

Среди таких людей могут быть военные, пожарные, медсёстры или врачи. Так, в случае, когда требуется срочная медицинская помощь или пилоты вынуждены будут посадить самолёт, экипаж знает, к кому можно обратиться за помощью. Но есть ещё одна причина, по которой бортпроводники изучают пассажиров на посадке, пишет Mirror.

Мы высматриваем вещи, которым точно не место на самолёте. Например, чемодан, который почему-то мокрый сбоку. Ищем торговцев людьми, так как это часто происходит в нашей отрасли, а безопасность пассажиров — наш приоритет. Так что мы просто ищем вещи, которые выглядят непривычно Кэт Камалани

Кадры из видео © TikTok / katkamalani

С момента публикации ролик Кэт посмотрели почти миллион раз. Среди комментаторов — тысячи людей, которые были в шоке, как стюардессам удаётся определить род занятий пассажиров, просто посмотрев на них. Похоже на очень полезную суперспособность.

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