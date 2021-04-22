На видео попал страшный момент, как медведь несётся со всех лап, чтобы поймать велосипедиста
Беспечный велосипедист отправился любоваться красотами неподалёку от города Уайтфиш, штат Монтана, США. Однако пока он наслаждался горными пейзажами, за ним кое-кто наблюдал.
Фото © Instagram / montanaknifecompany
На камеру беспилотника попало, как резвый мишка бежит вниз по склону за несущимся на всех парах велосипедистом. Настойчивый косолапый преодолевает один поворот, затем другой и срезает углы, чтобы догнать ускользающего человека.
Видео © Instagram / montanaknifecompany
Ролик только сейчас появился в "Инстаграме" компании Montana Knife Company, производящей ножи. Однако был снят, судя по всему, в прошлом году, отмечает The Sun. Владельцы аккаунта заявили, что велосипедистам и путешественникам лучше иметь с собой оружие, указав, что в тот раз парню повезло — ему удалось сбежать.
Скриншот © Instagram / montanaknifecompany
Ролик набрал более 81 тысячи просмотров и вызвал у пользователей противоречивые эмоции. Одни не на шутку испугались за парня, который едва не стал добычей хищника. А другие сочли ситуацию поводом для шуток и посоветовали туристам не соваться во владения животных.
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