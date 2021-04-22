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Фанаты всерьёз испугались за здоровье Кадышевой, увидев её болезненное лицо в Instagram у Петросяна

Евгений Петросян поделился в "Инстаграме" снимками, которые у одних пользователей вызвали тёплые чувства, а у других — лёгкую грусть. Юморист вместе с коллегами-артистами появился на съезде Международного Союза деятелей эстрадного искусства. Среди звёзд в том числе оказались Владимир Винокур, Лев Лещенко, Игорь Крутой и Надежда Бабкина.

22 апреля 2021, 11:28

Фото © Instagram / teatr_zolotoe_koltso

Если одни пользователи писали, что очень рады видеть любимых артистов вместе, то другие с горечью отметили, как сильно они постарели. Особенно юзеров взволновали кадры с певицей Надеждой Кадышевой.

Фото © Instagram / petrosyanevgeny

Фото © Instagram / petrosyanevgeny

Солистка "Золотого кольца" позировала в чёрной одежде, печально улыбаясь на фоне радостных коллег. Пользователи разглядели синяки у неё под глазами, лицо артистки показалось им болезненным, а взгляд — потухшим. Не на шутку обеспокоенные фанаты испугались, что у звезды могут быть серьёзные проблемы со здоровьем. Однако более осведомлённые поклонники отметили, что Надежда Никитична активно выступает и с ней всё хорошо.

Фото © Instagram / petrosyanevgeny

Фото © Instagram / petrosyanevgeny

Что Кадышева с собой сделала?

natalia__machula

Она болела раком...


zinger_alona

Фото © Instagram / teatr_zolotoe_koltso, kadyshevanadezda

Фото © Instagram / teatr_zolotoe_koltso, kadyshevanadezda

Кадышева не поёт после болезни?

meleshkotamara

Какой болезни? 😳 С Надеждой Никитичной всё отлично!!! Масса концертов в родном театре, куча гастролей по стране, до октября уже всё расписано!


ms.knyaginya_olga

При этом беспокойство фанатов возникло не на пустом месте. Артистка уже не раз сталкивалась с серьёзными недугами и находилась на грани жизни и смерти. Так, в 30 лет врачи сообщили певице, что у неё рак молочной железы. Однако в день операции выяснилось, что ей поставили неверный диагноз. Потом у Кадышевой снова нашли опухоль, и опять болезнь обошла её стороной. А к 40 годам ухудшилось её психологическое состояние. Именно в этом возрасте умерла страдавшая депрессией мама Надежды и покончила с собой сестра. Исполнительница стала задумываться о том, что и она может стать жертвой "родового проклятия", пишет Starhit. Справиться с трудностями ей тогда помог супруг и коллега Александр Костюк.

Семенович сняла своё идеальное лицо, но в чужом Instagram от этой красоты не осталось и следа

Семенович сняла своё идеальное лицо, но в чужом Instagram от этой красоты не осталось и следа

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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