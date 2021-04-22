Фанаты всерьёз испугались за здоровье Кадышевой, увидев её болезненное лицо в Instagram у Петросяна

Солистка "Золотого кольца" позировала в чёрной одежде, печально улыбаясь на фоне радостных коллег. Пользователи разглядели синяки у неё под глазами, лицо артистки показалось им болезненным, а взгляд — потухшим. Не на шутку обеспокоенные фанаты испугались, что у звезды могут быть серьёзные проблемы со здоровьем. Однако более осведомлённые поклонники отметили, что Надежда Никитична активно выступает и с ней всё хорошо.

При этом беспокойство фанатов возникло не на пустом месте. Артистка уже не раз сталкивалась с серьёзными недугами и находилась на грани жизни и смерти. Так, в 30 лет врачи сообщили певице, что у неё рак молочной железы. Однако в день операции выяснилось, что ей поставили неверный диагноз. Потом у Кадышевой снова нашли опухоль, и опять болезнь обошла её стороной. А к 40 годам ухудшилось её психологическое состояние. Именно в этом возрасте умерла страдавшая депрессией мама Надежды и покончила с собой сестра. Исполнительница стала задумываться о том, что и она может стать жертвой "родового проклятия", пишет Starhit. Справиться с трудностями ей тогда помог супруг и коллега Александр Костюк.