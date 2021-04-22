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МОК утвердил музыку Чайковского вместо гимна России на Олимпиаде

Эта же композиция использовалась во время церемоний награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

22 апреля 2021, 14:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского вместо гимна России во время церемоний награждения наших спортсменов на летних играх этого года в Токио и зимних следующего года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ОКР.

Предложение заменить Гимн России музыкой Чайковского на Играх в Токио направлено в МОК

Предложение заменить Гимн России музыкой Чайковского на Играх в Токио направлено в МОК

"С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине", — заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В ближайшее время МОК направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта.

Добавим, что именно этой композицией заменили национальный гимн РФ во время чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.

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Напомним, в середине декабря Спортивный арбитражный суд запретил России использовать национальный гимн и герб на ближайших Олимпийских и Паралимпийских играх. Российским спортсменам предложили представляться песней "Катюша", но и эту идею в суде завернули.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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