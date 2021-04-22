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Лишняя осторожность не помешает: военный эксперт объяснил, зачем Шойгу отдал приказ готовиться к учениям НАТО

Причерноморье, где разворачивается одна из главных группировок при переброске сил альянса, теперь на особом контроле у российских военных, отметил специалист.

22 апреля 2021, 14:39
<p>Фото © ТАСС / Савицкий Вадим</p>

Фото © ТАСС / Савицкий Вадим

Состояние Российской армии сегодня позволяет спокойно смотреть на учения НАТО Defender Europe 2021, которые пройдут около границ РФ. Но в то же время вооружение Североатлантического альянса представляет потенциальную угрозу безопасности нашей страны, поэтому лишняя осторожность не помешает, сообщил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

"Группировки НАТО, которые сосредотачиваются вблизи российских границ, потенциально несут угрозу для безопасности Российской Федерации. Поэтому имеющиеся силы и средства ВС России должны быть готовы к реагированию и парированию угроз, агрессии, о чём и сказал министр обороны", — пояснил он в интервью телеканалу "360".

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Коротченко отметил, что НАТО значительно увеличила военную активность около южных границ России. По словам эксперта, одна из главных группировок при переброске сил альянса разворачивается в Причерноморье. Кроме того, в Польше, Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии уже созданы координационные центры для обеспечения встречи войск и перебросок грузов альянса.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ военным быть в готовности к немедленному реагированию на случай неблагоприятного развития обстановки в связи с учениями НАТО.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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