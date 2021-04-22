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В АТОР назвали сроки возвращения всех организованных туристов РФ из Турции

Более 70% путешественников предпочли перебронировать туры в эту страну, а не вернуть средства, потраченные на путёвки.

22 апреля 2021, 14:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Все организованные российские туристы должны вернуться из Турции и Танзании до 1 мая. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По нашим оценкам, до 1 мая все находящиеся там [в Турции и Танзании] [организованные] туристы будут вывезены, это несколько десятков тысяч человек в совокупности. В Танзании [их] на порядок меньше — около шести тысяч человек, в Турции, по нашим оценкам, более 50 тысяч", — сказала глава АТОР.

Туроператоры предупредили россиян об ограничении въезда в Турцию после 1 июня

Туроператоры предупредили россиян об ограничении въезда в Турцию после 1 июня

Ломидзе отметила, что более 70% путешественников, которые приобрели путёвки в Турцию, решили перебронировать туры, а не возвращать потраченные средства, так как на это уйдёт от 30 до 60 дней.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение принял российский оперативный штаб в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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