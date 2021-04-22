Суд отказался отпустить из СИЗО обвиняемого в убийстве жены главного нефролога Петербурга

Петербургский городской суд отклонил ходатайство адвокатов и не стал смягчать меру пресечения главному нефрологу города, кандидату медицинских наук Александру Земченкову, который обвиняется в убийстве супруги. Он останется под стражей, сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы. Ранее решение об аресте мужчины вынес Октябрьский районный суд.

Земченкова задержали в конце марта и по решению суда отправили в СИЗО. Его обвиняют в убийстве своей супруги — врача Ирины Земченковой, которая пропала в Петербурге ещё в 2010 году. По версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески помогал правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений. Кроме того, он искал свою "потерявшуюся" супругу в передаче "Жди меня". Дети врача не верят, что он мог совершить такое преступление, и заявляют, что "есть сомнения насчёт объективности расследования".

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Земченкова. Сторона защиты просила постановление суда отменить и избрать Земченкову иную меру", — сказано в сообщении суда.

В то же время адвокат Земченкова Сейран Арутюнян сообщил журналистам, что сторона защиты намерена обжаловать решение городского суда. По его словам, результат сегодняшнего заседания был вполне ожидаем.

В свою очередь адвокат семьи Ирины Земченковой Александр Почуев в комментарии прессе отметил, что суд не допустил к участию в процессе детей женщины, которые представляют потерпевшую сторону. Также защите было отказано и в допросе их в качестве свидетелей. По словам Почуева, потерпевшая сторона глубоко озадачена тем фактом, что на суде не присутствовали ни сам нефролог, ни следователь по делу. Вместе с тем адвокат заметил, что Земченков спас жизни более 5000 пациентов, ежедневно помогал больным, проходящим лечение в стационаре, а также консультировал по различным вопросам врачей по всей России.

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