В АТОР спрогнозировали открытие курортов Египта для россиян в мае
Авиасообщение между двумя странами было приостановлено в ноябре 2015 года после авиакатастрофы над Синаем, а сейчас из РФ есть лишь регулярные рейсы в Каир.
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Прямые рейсы в египетские курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх могут полететь из России уже в мае. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Как никогда российский рынок, российские туристы близки к официальному объявлению даты открытия прямого авиасообщения с курортами Египта. По нашей информации, предварительной, эта дата вряд ли придётся на майские праздники. Скорее всего, вторая половина мая", — сказала глава ассоциации Майя Ломидзе в ходе онлайн-конференции.
Ломидзе уточнила, что её предварительный прогноз основан на информации, появившейся в публичном поле, в том числе на заявлениях российского внешнеполитического ведомства и Росавиации.
"Но есть ещё некий инсайд, который позволяет делать такой прогноз, что на майские праздники, скорее всего, Египта не будет", — призналась глава АТОР.
Авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему остаются закрытыми для чартеров из России. Также известно, что аэропорты Египта инспектировало уже несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
Ранее надежду на скорое возобновление рейсов из России на курорты Египта выразил глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению дипломата, у двух стран есть хорошие перспективы в области туризма. В свою очередь спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов анонсировал открытие чартеров на курорты Египта в самое ближайшее время. В то же время в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса в России решения о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами пока не принимали.
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