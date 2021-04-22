В АТОР спрогнозировали открытие курортов Египта для россиян в мае

Прямые рейсы в египетские курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх могут полететь из России уже в мае. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Как никогда российский рынок, российские туристы близки к официальному объявлению даты открытия прямого авиасообщения с курортами Египта. По нашей информации, предварительной, эта дата вряд ли придётся на майские праздники. Скорее всего, вторая половина мая", — сказала глава ассоциации Майя Ломидзе в ходе онлайн-конференции.

Ломидзе уточнила, что её предварительный прогноз основан на информации, появившейся в публичном поле, в том числе на заявлениях российского внешнеполитического ведомства и Росавиации.

"Но есть ещё некий инсайд, который позволяет делать такой прогноз, что на майские праздники, скорее всего, Египта не будет", — призналась глава АТОР.

Авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему остаются закрытыми для чартеров из России. Также известно, что аэропорты Египта инспектировало уже несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

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