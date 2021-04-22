Суд признал законным присвоение Московскому проспекту в Киеве имени Бандеры

Переименование Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры признали законным. Такое решение принял Шестой апелляционный административный суд, сообщает адвокат Вячеслав Якубенко, который представлял интересы Института национальной памяти.

"Шестой административный апелляционный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры (и ещё четырёх столичных улиц). Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции", — написал юрист в "Фейсбуке".

Якубенко отметил, что суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, националистической партии "Свобода" и Украинского института национальной памяти. Решение о переименовании также коснулось улиц Баумана, Кутузова, Суворова и переулка Кутузова, они превратились в улицы Януша Корчака, Генерала Алмазова, Михаила Емельяновича-Павленко и переулок Евгения Гуцало соответственно.

Напомним, что решение о незаконном присвоении Московскому проспекту имени Бандеры было принято в феврале 2021 года Киевским административным судом.

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