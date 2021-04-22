Чехия сократит штат российского посольства в Праге
Москве предоставлено время до конца мая на то, чтобы вернуть своих дипломатов.
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Чехия приняла решение сократить число представителей Посольства России в Праге до уровня количества сотрудников дипмиссии республики в Москве. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.
"Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием [штата] нашего посольства в Москве", — сказал глава чешского МИД.
По его словам, решение вступает в силу сегодня, 22 апреля. Российской стороне предоставлено время до конца мая на то, чтобы вернуть своих дипломатов.
По данным МИД республики, сейчас в российском посольстве 27 дипломатов и 67 технических служащих, а в чешской дипмиссии в Москве — пять дипломатов и 19 служащих.
Ранее Кулганек потребовал от Москвы немедленно вернуть на свои места в дипломатическое представительство всех высланных из РФ сотрудников чешского посольства. По его словам, произошедшее буквально парализовало работу дипмиссии. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал бесперспективным общение с Москвой в стилистике требований.
Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.
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