Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Кошмар для Байдена": Турецкий журналист назвал послание Путина манифестом нового мира

По мнению аналитика, речь российского лидера оказалась столько же революционной, как и его выступление на Мюнхенской конференции 2007 года, когда был провозглашён конец однополярному миру.

22 апреля 2021, 13:42

Фото © Kremlin.ru

Журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар сравнил прозвучавшее в среду послание Владимира Путина Федеральному собранию с его историческим выступлением в Мюнхене и заявил, что оно станет "манифестом нового мира".

Новый поворот: что услышали западные СМИ в выступлении Владимира Путина

Новый поворот: что услышали западные СМИ в выступлении Владимира Путина

"Выпад Путина в адрес бандитского Запада носит характер манифеста нового мира со всех точек зрения. Ультиматум российского лидера выглядит столь же революционным, как и его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда он провозгласил конец однополярного миропорядка во главе с США", — рассуждает он в своей колонке.

Перевороты, армия и Киплинг: что скрывалось в послании президента к политикам и военным

Перевороты, армия и Киплинг: что скрывалось в послании президента к политикам и военным

По мнению Тутара, американское руководство не ожидало, что Путин окажется "крепким орешком" и станет настоящим кошмаром для Джо Байдена. На этом фоне ещё более грозно звучит озвученное российским лидером пророчество: вскоре никто, за исключением некоторых киплинговских "шакалов", не намерен быть орудием американских сценариев хаоса.

"Путин при этом психологическом, политическом и военном превосходстве преподал Западу урок", заключил журналист.

"У нас толстая кожа": США не восприняли на свой счёт слова Путина про Шерхана и Табаки

"У нас толстая кожа": США не восприняли на свой счёт слова Путина про Шерхана и Табаки

Как ранее сообщал Лайф, тему международных отношений Владимир Путин затронул в своём Послании Федеральному собранию. Он заявил, что Россия всегда найдёт путь, чтобы отстоять свои интересы перед теми странами, которые выбирают эгоистичный и высокомерный тон. Он подчеркнул, что смысл и содержание политики России на международной арене заключается в обеспечении мира и безопасности для благополучия своих граждан и стабильного развития страны. Путин также предупредил, что Россия в каждом конкретном случае будет сама определять красную черту в отношениях с другими странами. А организаторы провокаций против России, по его словам, "пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели".


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин: Россия заинтересована в активизации международного сотрудничества в области климата

сегодня в 13:18

В Кремле не стали оценивать протестные акции после послания президента

сегодня в 09:30

Матвиенко заявила, что противникам не удастся загнать Россию в изоляцию

сегодня в 13:15

В АТОР спрогнозировали открытие курортов Египта для россиян в мае

сегодня в 13:37

Участницу "Холостяка" нашли на проверенном сайте эскортниц, где её расценки доходят до 3 млн рублей

сегодня в 13:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1