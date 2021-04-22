"Кошмар для Байдена": Турецкий журналист назвал послание Путина манифестом нового мира
По мнению аналитика, речь российского лидера оказалась столько же революционной, как и его выступление на Мюнхенской конференции 2007 года, когда был провозглашён конец однополярному миру.
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Журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар сравнил прозвучавшее в среду послание Владимира Путина Федеральному собранию с его историческим выступлением в Мюнхене и заявил, что оно станет "манифестом нового мира".
"Выпад Путина в адрес бандитского Запада носит характер манифеста нового мира со всех точек зрения. Ультиматум российского лидера выглядит столь же революционным, как и его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда он провозгласил конец однополярного миропорядка во главе с США", — рассуждает он в своей колонке.
По мнению Тутара, американское руководство не ожидало, что Путин окажется "крепким орешком" и станет настоящим кошмаром для Джо Байдена. На этом фоне ещё более грозно звучит озвученное российским лидером пророчество: вскоре никто, за исключением некоторых киплинговских "шакалов", не намерен быть орудием американских сценариев хаоса.
"Путин при этом психологическом, политическом и военном превосходстве преподал Западу урок", — заключил журналист.
Как ранее сообщал Лайф, тему международных отношений Владимир Путин затронул в своём Послании Федеральному собранию. Он заявил, что Россия всегда найдёт путь, чтобы отстоять свои интересы перед теми странами, которые выбирают эгоистичный и высокомерный тон. Он подчеркнул, что смысл и содержание политики России на международной арене заключается в обеспечении мира и безопасности для благополучия своих граждан и стабильного развития страны. Путин также предупредил, что Россия в каждом конкретном случае будет сама определять красную черту в отношениях с другими странами. А организаторы провокаций против России, по его словам, "пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели".
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