Речь Макрона на климатическом саммите прервали выступлением Путина — видео

Выступление Путина на климатическом саммите по ошибке вывели в эфир во время речи Макрона. Видео © Телеграм-канал "Пул № 3"

Во время проведения онлайн-саммита по климату произошла нелепая ошибка, из-за которой записанную заранее речь президента Франции Эмманюэля Макрона на полуслове прервало выступление российского лидера Владимира Путина. Главу РФ вывели в эфир раньше времени.

На опубликованном в Сети отрывке видно, как сначала перебивают Макрона. Вместо него на большом экране появляется Путин. А спустя несколько неловких мгновений объявляют, что сейчас выступит российский президент, при этом соответствующий сигнал в Москву не поступил, а выступление лидера Франции ещё не было закончено.

В итоге после выступления Путина госсекретарь США Энтони Блинкен извинился за технический сбой и вновь началась трансляция речи Макрона.

Напомним, онлайн-саммит по вопросам борьбы с изменением климата проходит 22–23 апреля, на него приглашено 40 мировых лидеров. На мероприятии они обсуждают различные экологические вопросы, а также совместную борьбу с изменением климата. Инициатором саммита стал президент США Джо Байден.

Накануне Путин во время Послания Федеральному собранию подчеркнул, что подходы государства в области охраны окружающий среды носят абсолютно принципиальный характер. Глава страны призвал ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда.

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