СМИ: Петербург получит ещё два матча Евро-2020
Ранее без встреч турнира остался испанский Бильбао.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Санкт-Петербург получит дополнительно два матча чемпионата Европы по футболу. Изначально встречи должны были пройти в Дублине. Такую информацию со ссылкой на источники сообщает телеканал Polsat.
Речь идёт о встречах Польша — Словакия и Швеция — Польша, которые пройдут 14 и 23 июня. Перенос игр может быть связан с тем, что Дублин ранее не смог дать УЕФА гарантии допуска зрителей на трибуны стадиона.
В общей сложности Петербург может принять сразу шесть встреч континентального форума. Официально данное решение может быть принято 23 апреля. Ранее права принимать матчи Евро-2020 лишился испанский Бильбао. По информации СМИ, вместо него встречи пройдут в Севилье.
Выбор редакции
МОК утвердил музыку Чайковского вместо гимна России на Олимпиаде
Коронавирус выдавливает футбол из Европы: какие города России смогут принять Евро-2020
Первые пошли: "Мясник" и "Киллер" вступают в борьбу за миллион долларов
"Устраивать скандал никому не хотелось": Политолог объяснил отсутствие Зеленского на саммите по климату
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2021 год
Комментариев: 0