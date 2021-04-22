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СМИ: Петербург получит ещё два матча Евро-2020

Ранее без встреч турнира остался испанский Бильбао.

22 апреля 2021, 16:20
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Санкт-Петербург получит дополнительно два матча чемпионата Европы по футболу. Изначально встречи должны были пройти в Дублине. Такую информацию со ссылкой на источники сообщает телеканал Polsat.

Речь идёт о встречах Польша — Словакия и Швеция — Польша, которые пройдут 14 и 23 июня. Перенос игр может быть связан с тем, что Дублин ранее не смог дать УЕФА гарантии допуска зрителей на трибуны стадиона.

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В общей сложности Петербург может принять сразу шесть встреч континентального форума. Официально данное решение может быть принято 23 апреля. Ранее права принимать матчи Евро-2020 лишился испанский Бильбао. По информации СМИ, вместо него встречи пройдут в Севилье.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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