Лукашенко назвал условие смены переговорной площадки по Донбассу
Глава Белоруссии отметил, что контактная группа работала в Минске как раз по просьбе президентов и, "если сегодня не нравится, можно выбрать любую другую страну".
Фото © ТАСС / Сергей Шелег / БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перенести площадку переговоров контактной группы по Донбассу из Минска можно только при согласии всех стран-участниц.
"Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то это предлагал. Если Владимир Владимирович [Путин], [президент Украины Владимир] Зеленский, другие вовлечённые в этот вопрос согласны, конечно, группа будет работать в другом месте", — сказал глава республики на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.
Путин — о предложении перенести переговоры по Донбассу из Минска: Попытка уклониться от реального решения проблем
Лукашенко напомнил, что переговоры по Донбассу стали проводить в Белоруссии как раз по просьбе президентов.
Напомним, что 6 апреля официальный Киев отказался направить свою делегацию в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Свой отказ от переговоров Украина объясняет "вражеской риторикой" Белоруссии — мол, Минск находится "под влиянием России" и подыгрывает Москве.
Дискуссии об альтернативной площадке уже ведутся. В частности, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу.
Лента новостей
"Не о чем разговаривать": Политолог объяснил, почему Украину не пригласили на климатический саммит
сегодня в 16:16
Подмосковная горе-мать попыталась подушкой задушить дочь, мешавшую отдыхать — видео
сегодня в 16:11
Кейт Миддлтон раскритиковали за фото с улыбкой на лице вскоре после похорон принца Филиппа
сегодня в 16:03
Выбор редакции
Путин — о предложении перенести переговоры по Донбассу из Минска: Попытка уклониться от реального решения проблем
Путин заявил об эффективности процессов интеграции в Союзном государстве по линии спецслужб
В МИД Чехии заявили о высылке 63 сотрудников Посольства РФ
"Устраивать скандал никому не хотелось": Политолог объяснил отсутствие Зеленского на саммите по климату
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2021 год
Комментариев: 0