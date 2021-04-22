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Лукашенко назвал условие смены переговорной площадки по Донбассу

Глава Белоруссии отметил, что контактная группа работала в Минске как раз по просьбе президентов и, "если сегодня не нравится, можно выбрать любую другую страну".

22 апреля 2021, 16:21
<p>Фото © ТАСС / Сергей Шелег / БелТА</p>

Фото © ТАСС / Сергей Шелег / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перенести площадку переговоров контактной группы по Донбассу из Минска можно только при согласии всех стран-участниц.

"Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то это предлагал. Если Владимир Владимирович [Путин], [президент Украины Владимир] Зеленский, другие вовлечённые в этот вопрос согласны, конечно, группа будет работать в другом месте", — сказал глава республики на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

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Лукашенко напомнил, что переговоры по Донбассу стали проводить в Белоруссии как раз по просьбе президентов.

Напомним, что 6 апреля официальный Киев отказался направить свою делегацию в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Свой отказ от переговоров Украина объясняет "вражеской риторикой" Белоруссии — мол, Минск находится "под влиянием России" и подыгрывает Москве.

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Дискуссии об альтернативной площадке уже ведутся. В частности, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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