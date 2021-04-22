Лукашенко назвал условие смены переговорной площадки по Донбассу

"Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то это предлагал. Если Владимир Владимирович [Путин], [президент Украины Владимир] Зеленский, другие вовлечённые в этот вопрос согласны, конечно, группа будет работать в другом месте", — сказал глава республики на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.