Подмосковная горе-мать попыталась подушкой задушить дочь, мешавшую отдыхать — видео
Сейчас родительница изолирована от детей и отправлена родственниками на лечение от алкогольной зависимости.
В Подольске мать троих детей воспитывала их избиениями и удушениями подушкой. Видео © LIFE
Рождение близняшек сильно отразилось на 42-летней Оксане В. из Подольска, в воспитании малышек и старшей дочери женщина стала применять жёсткие методы. Она била детей, кричала и душила подушкой. Один из таких случаев удалось снять её 13-летней дочке, которая и рассказала о происходящем полиции. Об этом Лайфу сообщил источник.
Одной с тремя детьми справляться оказалось совсем трудно, ведь муж постоянно был на работе. Женщина начала "раскрашивать" серые будни алкоголем и совсем забыла о бытовых вещах. Как-то раз старшая дочь спросила маму, кормила ли она малышей, после чего та положила им протухшие макароны, а задавшую вопрос девочку и вовсе выгнала на улицу.
На допросе задержанная призналась, что, когда услышала громкий плач ребёнка, не выдержала, взяла подушку и накрыла лицо малышки, при этом угрожая задушить. Однако она заверила, что контролировала процесс и подняла подушку спустя минуту. Причиной же своего поведения она назвала то, что дети мешали ей расслабляться. А также объяснила, что интимной связи со своим супругом у неё не было четыре месяца, отчего и появилась раздражительность.
Отец несовершеннолетних рассказал правоохранителям, что, когда уходил на работу с утра, супруга была трезвая и не била детей, а когда возвращался, ребята уже спали. Синяки же на их телах горе-мамаша объясняла неосторожностью самих наследников.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Женщине дали подписку о невыезде, а родственники изолировали её от детей, отправив лечиться от алкогольной зависимости. Сейчас ребята проживают с отцом и бабушками.
Ранее Лайф рассказывал, что в Ростовской области восьмилетнюю девочку нашли сильно истощённой и связанной по рукам и ногам. Правоохранители задержали мать и отчима, а суд арестовал их на два месяца, отправив в СИЗО.
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