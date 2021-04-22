Кейт Миддлтон раскритиковали за фото с улыбкой на лице вскоре после похорон принца Филиппа
Хотя во время самой траурной церемонии герцогиня не смогла сдержать эмоций и в какой-то момент разрыдалась.
Супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон заметили радостной и улыбающейся спустя буквально несколько дней после похорон принца Филиппа. Об этом сообщает портал "Дни.ру".
Как отмечает издание, во время церемонии прощания с герцогом Эдинбургским Миддлтон не смогла сдержать эмоций и в определённый момент разрыдалась. Герцогиня Кембриджская очень переживала за состояние принца Филиппа, когда он болел.
Однако всего через несколько дней после похорон сияющая и радостная Кейт позировала фотографам с улыбкой на лице. Сперва это вызвало диссонанс у поклонников герцогини, но вскоре всё встало на свои места. Оказалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили 282-й учебный корпус Королевских ВВС в столице. В 2015 году принц Филипп снял с себя обязанности главнокомандующего эскадрильей и передал их Кейт.
Напомним, новость о том, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп, пришла 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце, ранее стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа. 17 апреля состоялись его похороны.
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