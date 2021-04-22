Кейт Миддлтон раскритиковали за фото с улыбкой на лице вскоре после похорон принца Филиппа

Как отмечает издание, во время церемонии прощания с герцогом Эдинбургским Миддлтон не смогла сдержать эмоций и в определённый момент разрыдалась. Герцогиня Кембриджская очень переживала за состояние принца Филиппа, когда он болел.

Однако всего через несколько дней после похорон сияющая и радостная Кейт позировала фотографам с улыбкой на лице. Сперва это вызвало диссонанс у поклонников герцогини, но вскоре всё встало на свои места. Оказалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили 282-й учебный корпус Королевских ВВС в столице. В 2015 году принц Филипп снял с себя обязанности главнокомандующего эскадрильей и передал их Кейт.