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Пентагон осведомлён о завершении внезапной проверки войск в России

Однако в Минобороны США пока воздерживаются от комментариев. Напомним, что военные должны до 1 мая вернуться в места дислокации.

22 апреля 2021, 15:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Пентагоне осведомлены о заявлениях главы Минобороны России Сергея Шойгу о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. Об этом заявил представитель Европейского командования ВС США Расс Вулфкил.

"Нам известно об этих сообщениях, но нам нечего предложить вам по этой теме", — сказал он в ответ на вопрос о заявлении Шойгу.

Лишняя осторожность не помешает: военный эксперт объяснил, зачем Шойгу отдал приказ готовиться к учениям НАТО

Лишняя осторожность не помешает: военный эксперт объяснил, зачем Шойгу отдал приказ готовиться к учениям НАТО

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск на юге и западе России. Как отметил министр, Североатлантический альянс существенно увеличил активность около южных границ России. По словам Шойгу, одна из главных группировок при переброске сил альянса разворачивается в Причерноморье. В связи с этим глава Минобороны отдал приказ военным быть в готовности к немедленному реагированию на случай неблагоприятного развития обстановки в связи с учениями НАТО.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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