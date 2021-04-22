Пентагон осведомлён о завершении внезапной проверки войск в России
Однако в Минобороны США пока воздерживаются от комментариев. Напомним, что военные должны до 1 мая вернуться в места дислокации.
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В Пентагоне осведомлены о заявлениях главы Минобороны России Сергея Шойгу о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. Об этом заявил представитель Европейского командования ВС США Расс Вулфкил.
"Нам известно об этих сообщениях, но нам нечего предложить вам по этой теме", — сказал он в ответ на вопрос о заявлении Шойгу.
Лишняя осторожность не помешает: военный эксперт объяснил, зачем Шойгу отдал приказ готовиться к учениям НАТО
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск на юге и западе России. Как отметил министр, Североатлантический альянс существенно увеличил активность около южных границ России. По словам Шойгу, одна из главных группировок при переброске сил альянса разворачивается в Причерноморье. В связи с этим глава Минобороны отдал приказ военным быть в готовности к немедленному реагированию на случай неблагоприятного развития обстановки в связи с учениями НАТО.
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