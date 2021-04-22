Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве

Полное заявление Путина по поводу встречи с Зеленским. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин готов обсудить аспекты двусторонних отношений со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но не в Донбассе, как предлагал последний, а в Москве. Об этом заявил в четверг сам российский лидер перед встречей с Александром Лукашенко в Кремле.

Путин отметил, что в последнее время руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Со слов политика, это касается и попытки разрушения Русской православной церкви на территории страны, и отношения к русскому языку. Президент упомянул создаваемые трудности для русскоговорящих граждан на Украине, как, собственно, и для граждан РФ, проживающих в Незалежной.

"Было очень много шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чём мы, безусловно, можем только сожалеть, но, если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идёт об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. А второе: если речь идёт о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", — заявил Владимир Путин.

Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны.

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