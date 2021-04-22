Словакия вышлет трёх сотрудников российского посольства

Братислава высылает трёх сотрудников российского посольства. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. О причинах этой меры он не стал подробно сообщать.

"Словакия высылает трёх российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней", — заявил Хегер в эфире телеканала Та3.

Ранее в Чехии призвали союзников выслать российских дипломатов. Глава МИД республики Ян Гамачек заявил, что в этом вопросе рассчитывает на поддержку со стороны Евросоюза и США.

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