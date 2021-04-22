Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Словакия вышлет трёх сотрудников российского посольства

Граждане РФ должны будут покинуть республику в течение недели.

22 апреля 2021, 15:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Братислава высылает трёх сотрудников российского посольства. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. О причинах этой меры он не стал подробно сообщать.

"Словакия высылает трёх российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней", — заявил Хегер в эфире телеканала Та3.

Чехия сократит штат российского посольства в Праге

Чехия сократит штат российского посольства в Праге

Ранее в Чехии призвали союзников выслать российских дипломатов. Глава МИД республики Ян Гамачек заявил, что в этом вопросе рассчитывает на поддержку со стороны Евросоюза и США.

Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1