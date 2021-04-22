Словакия вышлет трёх сотрудников российского посольства
Граждане РФ должны будут покинуть республику в течение недели.
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Братислава высылает трёх сотрудников российского посольства. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. О причинах этой меры он не стал подробно сообщать.
"Словакия высылает трёх российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней", — заявил Хегер в эфире телеканала Та3.
Ранее в Чехии призвали союзников выслать российских дипломатов. Глава МИД республики Ян Гамачек заявил, что в этом вопросе рассчитывает на поддержку со стороны Евросоюза и США.
Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.
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