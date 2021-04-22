В Кремле началась встреча Путина и Лукашенко

В Кремле проходит встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Видео © LIFE

В Кремле началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На переговорах лидеры двух стран обсудят развитие партнёрства и союзничества Москвы и Минска и взаимодействие в Союзном государстве.

"Уважаемый Александр Григорьевич, рад вас видеть, событий много, жизнь идёт своим чередом, у нас есть и фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений, и в многостороннем формате есть о чём поговорить", — начал общение с Лукашенко Путин.

Как отметил российский лидер, отношения Москвы и Минска развиваются весьма успешно. Путин выразил уверенность, что объём товарооборота между странами, сократившийся из-за пандемии, восстановится до прежних показателей.

"Наши команды продолжают работать по совершенствованию нормативной базы по строительству Союзного государства. Действительно, предстоит много сделать, но тем не менее сделано немало. Это касается соцсферы: наши граждане пользуются равными правами в социальной области — это и пенсионное обеспечение, соцвопросы, трудоустройство, здравоохранение. Многое уже сделано, работа в целом идёт неплохо по всем направлениям", — указал президент.

В числе запланированных тем переговоров вопросы совместного реагирования на актуальные вызовы и угрозы, а также обмен мнениями по международной тематике. Белорусская сторона также намерена затронуть вопросы взаимодействия в борьбе с коронавирусом и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.

Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.

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