Зеленский обрадовался окончанию учений российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский обрадовался окончанию учений в Южном и Западном военных округах России, в том числе в приграничных областях. Своими эмоциями он поделился в Twitter. Зеленский написал, что это позитивный сигнал, однако при этом заверил, что Украина "всегда начеку".

"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку", — подытожил политик.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить масштабные военные учения, потому что все поставленные цели оказались достигнуты.

Ранее Лайф сообщал, что площадкой для манёвров стал, в том числе, крымский полигон "Опук", который находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. В основном этапе учений было задействовано более 10 тысяч военных, 1,2 тысячи единиц техники и 40 боевых кораблей.

На днях Сергей Шойгу заявил, что основные преобразования в Вооружённых силах страны завершены. В результате сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях.



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