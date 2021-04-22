Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Зеленский обрадовался окончанию учений российских войск

Украинский лидер поблагодарил за это... международных партнёров, которые поддерживают Незалежную.

22 апреля 2021, 15:17
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/working-visits" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт президента Украины</a></p>

Фото © сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обрадовался окончанию учений в Южном и Западном военных округах России, в том числе в приграничных областях. Своими эмоциями он поделился в Twitter. Зеленский написал, что это позитивный сигнал, однако при этом заверил, что Украина "всегда начеку".

В Крыму стартовали масштабные учения с участием более 10 тысяч военных — видео

В Крыму стартовали масштабные учения с участием более 10 тысяч военных — видео

"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку", — подытожил политик.

Песков: Перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства

Песков: Перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить масштабные военные учения, потому что все поставленные цели оказались достигнуты.

Ранее Лайф сообщал, что площадкой для манёвров стал, в том числе, крымский полигон "Опук", который находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. В основном этапе учений было задействовано более 10 тысяч военных, 1,2 тысячи единиц техники и 40 боевых кораблей.

На днях Сергей Шойгу заявил, что основные преобразования в Вооружённых силах страны завершены. В результате сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1