Предприниматель сбил на дороге лжесотрудника ФСИН и лишился миллиона рублей

Обычная поездка по центру Москвы обернулась для руководителя группы ООО "Эмерсон" Сергея Бахметьева потерей одного миллиона рублей, которые он отдал за разбитый телефон мужчине, представившемуся майором ФСИН. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл 14 апреля на одном из пешеходных переходов. Бахметьев сам не заметил, как у его машины оказался незнакомец, которого бизнесмен якобы сбил. Мужчина показал Сергею удостоверение майора Федеральной службы исполнения наказаний Юрия П. Он попросил у москвича телефон и отменил какую-то встречу. После этого "майор" ещё несколько раз воспользовался мобильником Бахметьева.

После этого на телефон мужчине поступил звонок от якобы капитана полиции, который сообщил, что увидел по камерам видеонаблюдения, как Сергей покинул место ДТП. Он заметил, что, если у пострадавшего есть претензии, служебный автомобиль предпринимателя заберут на штрафстоянку. Юрий в это время достал разбитый телефон "Верту" и предложил уладить конфликт, если Сергей выплатит стоимость устройства в размере 12 тысяч евро.

Бизнесмен снял деньги со своих карт и заехал домой за оставшейся суммой, после чего передал "пострадавшему" один миллион рублей. Однако спустя неделю понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее Лайф рассказывал, как телефонный мошенник обманул дочь лётчика Чкалова на 23 миллиона рублей. На мобильный женщины позвонил лжеполицейский и сказал, что её личные данные находятся под угрозой.

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