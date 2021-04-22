Экс-зампреда Госдумы Рыжкова оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию митинга

Бывший заместитель председателя Государственной думы РФ Владимир Рыжков получил штраф за организацию несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда.

Рыжков признан виновным и должен будет выплатить 20 тысяч рублей.

Напомним, Рыжкова задержали накануне, 21 апреля, в своей квартире. Сам мужчина утверждал, что ни к чему не призывал, а лишь перепостил в одной из соцсетей сообщение с новостного сайта, в котором говорилось о несогласованной акции.

Массовые несанкционированные акции, прошедшие вечером 21 апреля, большого количества участников не собрали. Во многих городах страны на них вышло лишь несколько сотен человек, а в 12-миллионной столице примерно шесть тысяч. В Санкт-Петербурге тоже много людей не оказалось. С наступлением темноты митинг завершился: люди сами разошлись.

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