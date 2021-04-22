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Экс-зампреда Госдумы Рыжкова оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию митинга

Его задержали накануне в своей квартире, сам профессор ВШЭ заверял, что лишь перепостил запись о несогласованной акции.

22 апреля 2021, 14:50
<p>Владимир Рыжков. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Владимир Рыжков. Фото © Wikipedia

Бывший заместитель председателя Государственной думы РФ Владимир Рыжков получил штраф за организацию несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда.

Рыжков признан виновным и должен будет выплатить 20 тысяч рублей.

В Москве почти всех задержанных на акции отпустили без составления протоколов

В Москве почти всех задержанных на акции отпустили без составления протоколов

Напомним, Рыжкова задержали накануне, 21 апреля, в своей квартире. Сам мужчина утверждал, что ни к чему не призывал, а лишь перепостил в одной из соцсетей сообщение с новостного сайта, в котором говорилось о несогласованной акции.

Массовые несанкционированные акции, прошедшие вечером 21 апреля, большого количества участников не собрали. Во многих городах страны на них вышло лишь несколько сотен человек, а в 12-миллионной столице примерно шесть тысяч. В Санкт-Петербурге тоже много людей не оказалось. С наступлением темноты митинг завершился: люди сами разошлись.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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