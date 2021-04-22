В Петербурге у фигуранта дела о перекрытии дорог нашли подпольную майнинговую ферму
Соседи молодого человека не знали о "промысле", но иногда очень большие счета за электроэнергию вызывали у них удивление.
В Петербурге у фигуранта дела о перекрытии дорог нашли подпольную майнинговую ферму. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
В Северной столице полицейские обнаружили подпольную майнинговую ферму в квартире фигуранта уголовного дела о блокировке движения транспорта в центре города во время несогласованного митинга 23 января. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Правоохранители пришли к молодому человеку с обыском в коммунальную квартиру на Среднеохтинском проспекте. Отмечается, что 22-летней петербуржец может быть также причастен к применению насилия в отношении полицейского во время незаконной акции 31 января на Пионерской площади.
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Соседи злоумышленника были не в курсе о ферме по добыче криптовалюты, однако их иногда удивляли очень большие счета за электроэнергию. Уточняется, что в момент обыска молодого человека в квартире не было. Позже полицейские установили его местонахождение и доставили в следственные органы СК РФ.
Ранее Лайф рассказывал, как в Санкт-Петербурге прошла несогласованная акция протеста 21 апреля. Стражи порядка перед митингом перекрыли подходы и подъезды к Дворцовой площади. Силовики выставили ограждения и перегородили пути автозаками и уборочной техникой. Всего на несогласованную акцию в Петербурге вышло около четырёх с половиной тысяч человек, что ничтожно мало, учитывая тот факт, что это один из крупнейших городов России.
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