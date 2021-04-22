В Совфеде ответили на призыв ПАСЕ освободить Навального

Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела иностранных государств, и некоторым странам стоит следовать этому примеру, заявила в беседе с Лайфом член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

"Российская Федерация никогда себе не позволяла вмешиваться в суверенные дела иностранных государств, и то же самое советую нашим ближним и дальним соседям", — пояснила сенатор.

Ковитиди напомнила, что нужно разграничивать понятия государственного суверенитета России и вопросы по реализации внутренней политики страны. По её словам, если сейчас РФ начала бы выражать своё мнение насчёт людей, которые каким-то образом задержаны или лишены свободы в странах Евросоюза, то этот список был бы огромным.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по Навальному. Однако, как сообщил глава нашей делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, Россия не будет выполнять ни резолюцию этой организации, ни другие политизированные решения институтов Совета Европы.

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