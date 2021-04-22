Жительницу Кузбасса расчленили, расфасовали по пакетам и выкинули на улицу

Житель города Ленинска-Кузнецкого в Кемеровской области выгуливал собаку и нашёл несколько полиэтиленовых пакетов, в которых находились человеческие останки. В региональном управлении Следственного комитета Лайфу сообщили, что погибшей оказалась девушка.

Мужчина вместе с домашним питомцем гулял в районе Лесного городка, когда обнаружил страшную находку.

Предположительно, останки пролежали в этом месте около четырёх месяцев. Они могут принадлежать 28-летней Альбине Ш. Девушка была наркозависимой и часто появлялась в реабилитационных центрах. По предварительной версии, преступление мог совершить её сожитель, с которым Альбина часто конфликтовала во время пьянок.

Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске женщина расчленила тело любовника и спрятала останки в холодильник. Она вызвала грузовое такси, попросив перевезти "груз" в другую часть города. Но сотрудники заметили части тела и капающую кровь и вызвали полицейских. Лайф выяснил, что незадолго до преступления она вышла на свободу по УДО.

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