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Комика Кирилла Сиэтлова оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию митинга

Юмориста отпустили, сейчас он находится в кругу родных и близких.

22 апреля 2021, 15:22
<p>Кирилл Сиэтлов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CM-cXXxHSzV/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">racatanc</a></p>

Кирилл Сиэтлов. Фото © Instagram / racatanc

Кузьминский суд Москвы оштрафовал стендап-комика Кирилла Сиэтлова на 30 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Олег Елисеев.

"Было вынесено судом постановление о штрафе в размере 30 тысяч рублей. Будем ли мы его обжаловать, пока ещё окончательное решение не принято", — сказал адвокат.

По словам юриста, Сиэтлова уже отпустили из-под стражи, он находится в кругу родных и близких.

Стендап-комик Кирилл Сиэтлов задержан за организацию митинга в Москве

Стендап-комик Кирилл Сиэтлов задержан за организацию митинга в Москве

Массовые несанкционированные акции большого количества участников не собрали. Во многих городах страны на них вышло лишь несколько сотен человек, а в 12-миллионной столице примерно шесть тысяч. В Санкт-Петербурге тоже много людей не оказалось. С наступлением темноты митинг завершился: люди сами разошлись.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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