Комика Кирилла Сиэтлова оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию митинга

Кузьминский суд Москвы оштрафовал стендап-комика Кирилла Сиэтлова на 30 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Олег Елисеев.

"Было вынесено судом постановление о штрафе в размере 30 тысяч рублей. Будем ли мы его обжаловать, пока ещё окончательное решение не принято", — сказал адвокат.

По словам юриста, Сиэтлова уже отпустили из-под стражи, он находится в кругу родных и близких.

Массовые несанкционированные акции большого количества участников не собрали. Во многих городах страны на них вышло лишь несколько сотен человек, а в 12-миллионной столице примерно шесть тысяч. В Санкт-Петербурге тоже много людей не оказалось. С наступлением темноты митинг завершился: люди сами разошлись.

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