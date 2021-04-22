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В Вологде батут установили прямо под линией электропередачи

Аттракцион, развёрнутый в полутора метрах от ЛЭП, пришлось свернуть, нарушителю выдали предупреждение.

22 апреля 2021, 15:32
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/rossetisevzap" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Россети Северо-Запад</a></p>

Фото © Telegram / Россети Северо-Запад

В Вологде предприниматели установили детский батут прямо под высоковольтной линией электропередачи. Об этом сообщает телеграм-канал "Россети Северо-Запад".

Отмечается, что на место сразу же выехали специалисты. Оказалось, что между батутом и проводами оставалось буквально полтора метра, это очень опасная дистанция. Аттракцион немедленно свернули, а нарушителям выдали предупреждение.

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Уточняется, что ежегодно в мире от электротравм гибнет до 30 тысяч человек — и чаще всего трагедии происходят из-за несоблюдения правил и техники безопасности.

Ранее Лайф рассказывал, что один ребёнок пострадал при обрушении аттракциона в московском ТЦ. Инцидент произошёл в игровой зоне.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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