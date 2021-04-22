В Вологде батут установили прямо под линией электропередачи

В Вологде предприниматели установили детский батут прямо под высоковольтной линией электропередачи. Об этом сообщает телеграм-канал "Россети Северо-Запад".

Отмечается, что на место сразу же выехали специалисты. Оказалось, что между батутом и проводами оставалось буквально полтора метра, это очень опасная дистанция. Аттракцион немедленно свернули, а нарушителям выдали предупреждение.

Уточняется, что ежегодно в мире от электротравм гибнет до 30 тысяч человек — и чаще всего трагедии происходят из-за несоблюдения правил и техники безопасности.

Ранее Лайф рассказывал, что один ребёнок пострадал при обрушении аттракциона в московском ТЦ. Инцидент произошёл в игровой зоне.

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