Премьер-министр Чехии указал на заинтересованность Праги в корректных отношениях с Москвой

Чешские власти заинтересованы в корректных отношениях с Россией и не хотят эскалации. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш после заявления главы МИД Чехии Якуба Кулганека о сокращении штата Посольства РФ в Праге до уровня количества сотрудников дипмиссии республики в Москве.

"Мы не хотим эскалации в чешско-российских отношениях. Чехия заинтересована в корректных отношениях с РФ. Мы надеялись, что Россия признает несоответствие своей реакции на высылку 18 сотрудников Посольства России в Чехии, но наше предложение о том, как успокоить ситуацию, осталось без ответа", — сказал Бабиш.

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников Посольства РФ в Праге, которых обвинили в работе на спецслужбы. При этом чешская сторона, не считающая высланных сотрудников посольства дипломатами, назвала объявление персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии "неадекватной мерой" и потребовала вернуть их до 13:00 мск сегодняшнего дня.

В связи с этим премьер-министр отметил, что действия правительства были согласованы с президентом Чехии Милошем Земаном. По его словам, "господин президент полностью их поддерживает".

В свою очередь первый вице-премьер и глава МВД республики Ян Гамачек указал, что инцидент в Врбетице, ситуация вокруг которого и стала причиной напряжённости в отношениях с Москвой, можно считать "огромным вызовом в сфере безопасности для Чехии".

"Я рад, что мы смогли совладать с этой проблемой, которая, наверное, оказалась крупнейшей для нас в этой области за последние десятки лет", — констатировал Гамачек.

К слову, Прага приписывает именно Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. По этому поводу МИД РФ выражал чешской стороне однозначный протест.

Как ранее уже писал Лайф, Чехия объявила о решении сократить штат российского посольства в Праге. На то, чтобы вернуть своих дипломатов, Москве предоставлено время до конца мая.

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