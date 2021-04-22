Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Премьер-министр Чехии указал на заинтересованность Праги в корректных отношениях с Москвой

Власти республики не хотят эскалации конфликта с Россией, отметил глава кабмина.

22 апреля 2021, 15:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Чешские власти заинтересованы в корректных отношениях с Россией и не хотят эскалации. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш после заявления главы МИД Чехии Якуба Кулганека о сокращении штата Посольства РФ в Праге до уровня количества сотрудников дипмиссии республики в Москве.

"Мы не хотим эскалации в чешско-российских отношениях. Чехия заинтересована в корректных отношениях с РФ. Мы надеялись, что Россия признает несоответствие своей реакции на высылку 18 сотрудников Посольства России в Чехии, но наше предложение о том, как успокоить ситуацию, осталось без ответа", — сказал Бабиш.

"Ответ не заставит себя ждать": Захарова заявила, что Прага встала на путь разрушения отношений с Москвой

"Ответ не заставит себя ждать": Захарова заявила, что Прага встала на путь разрушения отношений с Москвой

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников Посольства РФ в Праге, которых обвинили в работе на спецслужбы. При этом чешская сторона, не считающая высланных сотрудников посольства дипломатами, назвала объявление персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии "неадекватной мерой" и потребовала вернуть их до 13:00 мск сегодняшнего дня.

В связи с этим премьер-министр отметил, что действия правительства были согласованы с президентом Чехии Милошем Земаном. По его словам, "господин президент полностью их поддерживает".

Политолог оценил перспективы разрешения конфликта с Чехией после встречи Путина и Байдена

Политолог оценил перспективы разрешения конфликта с Чехией после встречи Путина и Байдена

В свою очередь первый вице-премьер и глава МВД республики Ян Гамачек указал, что инцидент в Врбетице, ситуация вокруг которого и стала причиной напряжённости в отношениях с Москвой, можно считать "огромным вызовом в сфере безопасности для Чехии".

"Я рад, что мы смогли совладать с этой проблемой, которая, наверное, оказалась крупнейшей для нас в этой области за последние десятки лет", — констатировал Гамачек.

МИД РФ пообещал минимизировать ущерб для россиян в Чехии от высылки дипломатов

МИД РФ пообещал минимизировать ущерб для россиян в Чехии от высылки дипломатов

К слову, Прага приписывает именно Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. По этому поводу МИД РФ выражал чешской стороне однозначный протест.

Как ранее уже писал Лайф, Чехия объявила о решении сократить штат российского посольства в Праге. На то, чтобы вернуть своих дипломатов, Москве предоставлено время до конца мая.

Посол Евросоюза заявил, что отношения с Россией ещё "не достигли дна"

Посол Евросоюза заявил, что отношения с Россией ещё "не достигли дна"

Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1