Чиновничий Forbes: как богатели российские министры и их супруги в коронавирусный кризис

Прошлый год для многих выдался одним из самых неудачных в финансовом плане: доходы упали, а кто-то и вовсе потерял работу. А вот для членов правительства он стал вполне неплохим, судя по опубликованным декларациям. Общая сумма заработанных средств членов кабмина близится к трём миллиардам рублей. Но это всё равно меньше, чем годовой доход депутата Госдумы Григория Аникеева.

Среди самых богатых министров представители так называемого инфраструктурного блока, в этих областях, кстати, тоже обычно водятся большие деньги. Больше всего заработал за прошлый год министр промышленности и торговли Денис Мантуров — он единственный в первой пятёрке из прошлого состава правительства Дмитрия Медведева. Кошелёк Мантурова за год поправился на более чем 740 млн рублей. Также он владеет четырьмя земельными участками общей площадью 10 000 кв. м, огромным жилым домом, квартирой площадью 481 кв. м и двумя автомобилями — "Лада-Веста" и "Тесла Х100D".

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Новоиспечённый министр транспорта, перешедший на этот пост из кресла главы "Аэрофлота", хоть и заработал вдвое меньше своего коллеги по правительству, зато недвижимости у него едва ли не больше всех. К 360 миллионам рублей прибавляются шесть земельных участков и пять жилых домов, причём площадь каждого от 350 до 500 кв. м. Но и этого мало, Савельев ещё индивидуально владеет тремя квартирами от 200 до 300 кв. м и двумя люксовыми автомобилями — BMW X5 и Bentley Continental GT, а вот авиапарк у бывшего главы "Аэрофлота" официально отсутствует. Министры с самыми большими доходами — в инфографике Лайфа.

Символично, что среди министров, меньше всего заработавших за коронавирусный год, представители культуры и просвещения. Ольга Любимова заработала, согласно официальной декларации, девять миллионов рублей, в собственности у неё доля в квартире и в жилом доме, зато целых четыре участка земли. Удивительно для многих видеть в пятёрке представителей кабмина с самым небольшим заработком старожила правительства Сергея Лаврова. Он заработал чуть больше 10 миллионов, а в совместной с супругой собственности у него всего один земельный участок, квартира, жилой дом и два гаража. Только вот что туда дипломат ставит, не совсем понятно, ведь автомобилей официально за ним не зарегистрировано.

Интересно выглядит и пятёрка самых богатых супругов членов правительства. Здесь с большим отрывом лидирует муж вице-премьера Татьяны Голиковой. Он задекларировал доход в шесть раз больше жены — почти 270 млн рублей. Любопытно нахождение в первой пятёрке богатейших супругов жены всё того же главы Минтранса Виталия Савельева. Самое интересное, что у неё тоже самый большой набор недвижимости, причём отдельный от мужа. В строке "вид собственности" у обоих значится "индивидуальная". Здесь ещё три земельных участка общей площадью более 11 000 квадратов, дополнительно два жилых дома и целых четыре квартиры. Таким образом, чета Савельевых вполне может называться самой "недвижимостной" в Правительстве России.

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