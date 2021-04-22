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Путин заявил об эффективности процессов интеграции в Союзном государстве по линии спецслужб

Российский лидер отметил, что в области военно-технического сотрудничества происходит углубление кооперации.

22 апреля 2021, 15:47
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин считает, что работа над интеграционными процессами в рамках Союзного государства идёт эффективно по различным направлениям, в частности по линии спецслужб. Об этом российский лидер заявил, открывая переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Работа в целом идёт неплохо по всем направлениям, команды наши работают весьма эффективно, имею в виду и правительственную команду, и команду по линии администрации, но вот, как видим теперь, и по линии специальных служб", — сказал Путин.

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Он также отметил процесс углубления кооперации в области военно-технического сотрудничества и в области безопасности "в самом широком смысле этого слова".

Напомним, встреча двух лидеров проходит в Кремле. Главы государств обсудят вопросы совместного реагирования на актуальные вызовы и угрозы, а также обменяются мнениями по международной тематике.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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