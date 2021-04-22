В Белоруссии объявили в розыск руководителей оппозиционного Фонда спортивной солидарности
СК республики обвиняет их в причинении вреда нацбезопасности страны.
Фото © VK / "Следственный комитет Республики Беларусь"
Следственный комитет Белоруссии постановил привлечь главу Фонда спортивной солидарности (БФСС) Александру Герасименю и исполнительного директора организации Александра Опейкина по делу о причинении вреда национальной безопасности республики в качестве обвиняемых и объявил их в розыск. Об этом сообщается в телеграм-канале СК страны.
"Действия обвиняемых квалифицированы следствием по статье о призывах к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённых с использованием средств массовой информации и сети Интернет. Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск", — сказано в сообщении ведомства.
А ранее предъявили обвинение фигурантам дела о подготовке госпереворота в Белоруссии. Они полностью признали свою вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путём.
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