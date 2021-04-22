Путин — о предложении перенести переговоры по Донбассу из Минска: Попытка уклониться от реального решения проблем

Президент России Владимир Путин заявил, что предложение перенести площадку для встреч контактной группы по Донбассу из Минска является попыткой уклониться от обсуждения и решения реальных проблем.

"Причины не работать, на мой взгляд, в этой важной сфере всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин: уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить [Минские соглашения] окончательно", — сказал глава России во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

Он отметил, что Белоруссия предоставила площадку и создала условия для работы над поиском решения проблем, не вмешиваясь в процесс. В свою очередь Лукашенко отметил, что для выбора новой площадки необходимо провести совещание со всеми участниками контактной группы.

"Вообще у нас говорят: баба с возу — коню легче. Поэтому, ради бога, мы особо не переживаем по поводу этих заявлений. Ну глупость несусветная, что тут обсуждать", — сказал президент республики.

По его словам, на Украине эти заявления опровергли, а президент якобы отказался обсуждать эту тему.

Дискуссии об альтернативной площадке уже ведутся. В частности, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу.

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