США не позвали Украину на климатический саммит, потому что страна просто разрушила свою промышленность. Об этом заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Там же ограниченное количество стран. И в это ограниченное количество ни по какому параметру — ни по населению, ни по территории и тем более по ВВП — Украина не входит. Размером не вышли, качеством жизни не вышли", — сказал Жарихин Лайфу.

По его словам, Незалежная настолько разрушила свою промышленность, что в стране уже "ничего не дымит". И Киеву нет необходимости вводить экологические ограничения, которые примут на себя другие страны.

"Они всё уже сделали. С ними не о чем разговаривать. Единственное, коровы у них СО2 выделяют, но это уже в меньшем количестве", — добавил Жарихин.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите заявил, что Россия заинтересована в активизации международного сотрудничества в области климата. По его словам, от успеха усилий во многом зависят судьба планеты, перспективы развития каждой страны, благополучие и качество жизни людей.

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