"Не о чем разговаривать": Политолог объяснил, почему Украину не пригласили на климатический саммит
Незалежная не вышла ни размером, ни качеством жизни, подчеркнул специалист.
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США не позвали Украину на климатический саммит, потому что страна просто разрушила свою промышленность. Об этом заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
"Там же ограниченное количество стран. И в это ограниченное количество ни по какому параметру — ни по населению, ни по территории и тем более по ВВП — Украина не входит. Размером не вышли, качеством жизни не вышли", — сказал Жарихин Лайфу.
По его словам, Незалежная настолько разрушила свою промышленность, что в стране уже "ничего не дымит". И Киеву нет необходимости вводить экологические ограничения, которые примут на себя другие страны.
"Они всё уже сделали. С ними не о чем разговаривать. Единственное, коровы у них СО2 выделяют, но это уже в меньшем количестве", — добавил Жарихин.
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