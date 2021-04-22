"Душу русскую показал": Критик Соседов оценил исполнение советского хита лидером Rammstein

Во время исполнения советской песни "Любимый город" солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн вывернул наружу свою русскую душу. Об этом Лайфу сообщил музыкальный критик Сергей Соседов. Он отметил, что немецкому музыканту прекрасно дался русский язык.

"Показана русская душа, русский мужик. Я думаю, что это хороший подарок ко Дню Победы от немецкого артиста. Причём он же совершенно из другой области, это жёсткий рок-музыкант, и он поёт лирическую песню на русском языке. Я не ожидал, что это так здорово, с таким уважением к песне, к этому маленькому шедевру. Прекрасно, просто прекрасно!" — сказал Соседов.

Критик отметил, что, вероятнее всего, Линдеманн долго и упорно работал с педагогом по русскому языку, так как фонетика звучит просто потрясающе. Если бы не лёгкий акцент, то вообще можно было бы сказать, что композицию исполняет русский, добавил Соседов.

Ранее фронтмен группы Rammstein спел на русском языке песню на стихи Евгения Долматовского "Любимый город". Она известна по фильму "Истребители", где её исполняет Марк Бернес. "Любимый город" Линдеманна прозвучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев", который рассказывает о событиях лета 1944 года, когда советский лётчик Михаил Девятаев попадает в плен к немцам, но решает сбежать, угнав самолёт.

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