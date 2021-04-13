Парень раскрыл реальный смысл знаменитой песни "Макарена", испортив детство всем, кто рос в 90-е

Тиктокер Пи Кей из Лондона в своём профиле peakay81 построчно разбирает хиты, раскрывая подписчикам смысл, о котором они не догадывались. "Жертвами" блогера стали песни Кэти Перри, Эминема, а недавно и дуэта Los del Rio. Оказывается, "Макарена", мотив которой знает каждый, совсем не такая беззаботная, как вы раньше думали.

Согласитесь, вряд ли кто-то вспомнит хоть слово из песни на английском и испанском языке до знаменитой фразы "Эй, макарена". И даже если и вспомнит, вряд ли догадывается, что это значит. Оказывается, на песню можно смело ставить возрастное ограничение 18+, пишет Mirror .

В песне речь идёт о девушке, чей парень уходит в армию. И когда его нет рядом, она встречается с его лучшими друзьями и устраивает секс втроём

И правда, стоит открыть текст песни, всё становится ясно. Прежде чем начинается припев на испанском, девушка по-английски поёт: "Но не беспокойтесь о моём парне, парне по имени Виторино. Я не хочу его, терпеть не могу, он был никудышным, поэтому я... (смеётся) Ну а сейчас... Что мне было делать? Его не было в городе, и двое его друзей такие классные".

К таким откровениям пользователи "Тиктока" были не готовы. Ролик Пи Кея посмотрело больше 1,2 млн человек, и многие признались: их детство безвозвратно разрушено.