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Категорий: 18

Парень раскрыл реальный смысл знаменитой песни "Макарена", испортив детство всем, кто рос в 90-е

Знаменитая "Макарена" творческого союза Los del Rio в середине 90-х играла из каждого утюга по всему миру. И в странах СНГ тоже. Все, включая детей, подтанцовывали под зажигательную бразильскую мелодию, не думая, о чём же поётся в песне. Похоже, самое время открыть глаза и узнать реальный смысл хита.

13 апреля 2021, 11:05

Кадры из видео © TikTok / peakay81

Тиктокер Пи Кей из Лондона в своём профиле peakay81 построчно разбирает хиты, раскрывая подписчикам смысл, о котором они не догадывались. "Жертвами" блогера стали песни Кэти Перри, Эминема, а недавно и дуэта Los del Rio. Оказывается, "Макарена", мотив которой знает каждый, совсем не такая беззаботная, как вы раньше думали.

Кадры из видео © TikTok / peakay81

Согласитесь, вряд ли кто-то вспомнит хоть слово из песни на английском и испанском языке до знаменитой фразы "Эй, макарена". И даже если и вспомнит, вряд ли догадывается, что это значит. Оказывается, на песню можно смело ставить возрастное ограничение 18+, пишет Mirror.

В песне речь идёт о девушке, чей парень уходит в армию. И когда его нет рядом, она встречается с его лучшими друзьями и устраивает секс втроём

Пи Кей

И правда, стоит открыть текст песни, всё становится ясно. Прежде чем начинается припев на испанском, девушка по-английски поёт: "Но не беспокойтесь о моём парне, парне по имени Виторино. Я не хочу его, терпеть не могу, он был никудышным, поэтому я... (смеётся) Ну а сейчас... Что мне было делать? Его не было в городе, и двое его друзей такие классные".

К таким откровениям пользователи "Тиктока" были не готовы. Ролик Пи Кея посмотрело больше 1,2 млн человек, и многие признались: их детство безвозвратно разрушено.

Капец, а казалось, песня безобидная

Aackeru

До сегодняшнего дня я об этом и не догадывался. Ищу текст песни прямо сейчас😳😳😳

Deanwinchester057

И как мне танцевать под "Макарену" после этой информации? 😂😂😂😂

Jojagomez

Хозяин случайно узнал об измене кота, рассматривая фото дома, который продают его соседи

Хозяин случайно узнал об измене кота, рассматривая фото дома, который продают его соседи

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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